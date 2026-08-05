'मुसाफिर कैफे' की सफलता ने खोली दूसरे सीजन का राह, निर्माताओं ने किया ऐलान

निर्माताओं ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया है, जिसमें सीरीज के तीनों मुख्य कलाकार 'मुसाफिर कैफे' के दूसरे सीजन का आधिकारिक ऐलान करते हैं।

उन्होंने कहा कि कहानियां कभी खत्म नहीं होतीं, बस कुछ वक्त के लिए रुकती हैं। इसलिए दूसरे सीजन के साथ वह दर्शकों के बीच लौटेंगे। हालांकि, स्ट्रीमिंग तारीख का ऐलान नहीं किया गया है।

बता दें, 'मुसाफिर कैफे' का प्रीमियर पिछले महीने 24 जुलाई को नेटफ्लिक्स पर हुआ था।