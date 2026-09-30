'लॉकअप सीजन 2' का हो गया ऐलान

'लॉकअप सीजन 2' के साथ फिर लौटेगा सच या सजा का खेल, इस बार मेजबान कौन?

लेखन ज्योति सिंह 11:05 am Sep 30, 202611:05 am

क्या है खबर?

नेटफ्लिक्स का चर्चित रियलिटी शो 'लॉकअप: सच या सजा' अपने दूसरे सीजन के साथ फिर लौटेगा। एकता कपूर, शोभा कपूर और मनीषा शर्मा द्वारा निर्मित और मलाया प्रधान द्वारा निर्देशित, शो का पहला सीजन इसी साल जून, 2026 में प्रसारित हुआ था। शो में राम कपूर, सुनीता आहूजा, आकांक्षा चमोला और शिवांगी जोशी समेत कई सितारे आए और अंत में श्रेया कालरा ने विजेता की ट्रॉफी अपने नाम की थी। अब निर्माताओं ने इसके दूसरे सीजन का ऐलान किया है।