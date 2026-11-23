'चोर निकल के भागा' के सीक्वल का हुआ ऐलान

'चोर निकल के भागा' के सीक्वल का ऐलान, फिर लौटेगी यामी गौतम-सनी कौशल की जोड़ी

लेखन ज्योति सिंह 07:43 pm Nov 23, 202607:43 pm

क्या है खबर?

यामी गौतम और सनी कौशल की फिल्म 'चोर निकल के भागा' 2023 में रिलीज हुई थी। 3 साल बाद निर्माताओं ने इसके सीक्वल का ऐलान कर दिया है। साथ में रिलीज तारीख भी जारी कर दी है। आने वाली फिल्म में शरद केलकर भी अपने किरदार के साथ वापसी करेंगे, जबकि श्रेया चौधरी नए चेहरे के रूप में इसका हिस्सा बन चुकी हैं। फिल्म का निर्माण मैडॉक फिल्म्स द्वारा किया गया है और इसका निर्देशन अजय सिंह ने किया है।