बाढ़ आपदा पर आधारित हैं ये फिल्में

जल आपदा बनकर कुदरत का कहर दिखाती हैं ये फिल्में, रोंगटे खड़े कर देगा हर दृश्य

लेखन ज्योति सिंह 09:35 am Aug 28, 202609:35 am

क्या है खबर?

नेपाल में आए तबाही के मंजर ने एक बार फिर पानी की विनाशकारी शक्तियों का दर्शन करा दिया है। जाहिर है कि जब कुदरत का कहर जमीन पर गिरता है, तो अपने साथ न जाने कितनी जिंदगियों को ले जाता है। सिनेमा भी इस तरह की भयानक आपदाओं और मानवता के जीवित रहने के संघर्ष को कई बार पर्दे पर दिखा चुका है। एक नजर ऐसी ही फिल्मों पर डालते हैं, जिन्होंने विनाशकारी जल आपदा की कहानियों को दिखाया है।