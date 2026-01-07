नेहा धूपिया 'कामकाजी मां' के संघर्ष पर बोलीं- दुखड़ा रोना बेकार है, कोई नहीं समझता दर्द

45 की उम्र, 2 नन्हे बच्चों की परवरिश और साथ ही ग्लैमर की दुनिया में अपनी धाक बनाए रखना, सुनने में ये जितना प्रभावशाली लगता है, हकीकत में उतना ही चुनौतीपूर्ण है। एक सफल अभिनेत्री, बेबाक शो होस्ट और टॉक-शो क्वीन के रूप में अपनी पहचान बनाने वाली नेहा धूपिया ने हर मोर्चे पर खुद को साबित किया है, लेकिन क्या एक 'कामकाजी मां' के लिए समाज का नजरिया बदला है? हाल ही में उन्होंने इस पर खुलकर बात की।

संघर्ष नेहा ने बताया कितना मुश्किल है कामकाजी मां होना NBT से नेहा ने कहा, "कामकाजी मां होना बिल्कुल आसान नहीं है और इस दर्द को कोई नहीं समझता। मैं सुबह सवा 5 बजे उठती हूं। एक्टर हूं तो खास दिखना भी होता है। जिम जाना, बच्चों को स्कूल छोड़ना और फिर समय पर सेट पर पहुंचना। जब मैं 9 की जगह सवा 9 बजे पहुंचती हूं तो लोग घड़ी देखने लगते हैं। अपनी दिक्कतों को समझाना बेकार है, इसलिए मैं चुपचाप सब सह लेती हूं।"

पसंद "ब्रेक लेना या काम पर लौटना, यह हर महिला की अपनी पसंद" नेहा बोलीं, "सेट पर संवेदनशीलता जरूरी है। मुझे नहीं पता कि अनुष्का शर्मा या सोनम कपूर ने ब्रेक क्यों लिया, पर अगर अपनी बात करूं तो मैंने 8 महीने की प्रेग्नेंसी में फिल्म 'ए थर्सडे' की शूटिंग की और सेट पर ही दर्द शुरू हुआ। बेटी के जन्म के महज 43 दिन बाद मैं 'रोडीज' के सेट पर लौट आई थी। कुछ महिलाएं मेडिकल वजहों से या अपनी पसंद से ब्रेक लेती हैं और हमें उसका सम्मान करना चाहिए।"

मुश्किल घर संभालना सबसे कठिन काम- नेहा नेहा ने कहा, "अंगद बेदी बच्चों की परवरिश में मेरा बराबर साथ देते हैं। जब मैं काम पर होती हूं तो वो सब संभाल लेते हैं। हमारे घर में माता-पिता और कर्मचारियों का भी बड़ा सहयोग है। मेरे हिसाब से घर संभालने वाली मां का काम सबसे कठिन है, क्योंकि उन्हें न सैलरी मिलती, ना कोई इनाम। मैं खुद जितने भी काम करती हूं, उनमें घर संभालना सबसे मुश्किल लगता है। खुशकिस्मती है कि हमारे घर में सब बराबर हैं।"

प्यार और शादी "प्यार और शादी के मामले में मैं पुरानी सोच की हूं" नेहा ने शादी पर भी अपने विचार रखे। उन्होंने कहा, "शादी के लिए सबसे जरूरी है सही जीवनसाथी का मिलना। आज रिश्तों के टूटने की कई वजहें हैं और लोगों के पास डेटिंग ऐप्स जैसे मिलने के कई विकल्प भी हैं, लेकिन प्यार और शादी के मामले में मैं थोड़ी पुरानी सोच की हूं। मेरा मानना है कि अगर आपको सही इंसान मिल जाए तो शादी का बंधन आज भी बहुत खूबसूरत है और शादी जरूर करनी चाहिए।"