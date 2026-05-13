नेहा धूपिया लेकर आईं सेलिब्रिटी चैट शो 'डबल डेट', पति अंगद बेदी भी साथ; देखें प्रोमो

लेखन ज्योति सिंह 03:53 pm May 13, 202603:53 pm

क्या है खबर?

अभिनेत्री नेहा धूपिया ने कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर कहा था कि वह डेट पर जाने की तैयारी कर रही हैं। उनकी इन बातों का मतलब उस वक्त फैंस को खास समझ नहीं आया था, लेकिन अब सबकुछ साफ हो गया है। दरअसल अभिनेत्री एक नया सेलिब्रिटी चैट शो 'डबल डेट' लेकर आ रही हैं। यह पहला मौका होगा जब उनके साथ पति अंगद बेदी भी स्क्रीन पर नजर आएंगे। शो का प्रोमो अब जारी कर दिया गया है।