नेहा भसीन ने 'बिग बॉस 20' के खिलाफ नाराजगी जताई

'बिग बॉस 20' के निर्माताओं पर भड़कीं नेहा भसीन, दोहरे मापदंड पर उठाए सवाल

लेखन ज्योति सिंह 10:39 am Nov 16, 202610:39 am

क्या है खबर?

'बिग बॉस' की पूर्व प्रतियोगी रहीं गायिका नेहा भसीन एक बार फिस से चर्चा में आ गई हैं। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए 'बिग बॉस 20' निर्माताओं की कड़ी आलोचना की और नाराजगी जताई। दरअसल, गायिका ने शो में महिलाओं व पुरुष प्रतियोगियों के प्रति कथित दोहरे मानदंडों और टॉक्सिक नैरेटिव को लेकर कड़ी आलोचना की है। उनके मुताबिक, महिला प्रतियोगी लगातार विच-हंट का सामना करती है, जबकि पुरुष प्रतियोगी के बर्ताव को माफ कर दिया जाता है।