नीतू कपूर ने छोटी उम्र में ली थी करोड़ों की संपत्ति, 15 साल में खरीदी मर्सिडीज

नीतू ने आगे कहा, "मैं कभी अभिनय स्कूल नहीं गई, लेकिन बचपन में ही फिल्में करने की वजह से मुझे कैमरे के सामने कोई झिझक नहीं होती थी, जिससे मुझे काफी मदद मिली।"

नीतू ने बताया कि शादी के बाद 21 साल की उम्र में फिल्म इंडस्ट्री छोड़ना उनके लिए एक आसान फैसला था, क्योंकि वह पहले ही काफी काम कर चुकी थीं।

उन्होंने बताया कि उन दिनों वह अक्सर एक दिन में 3 शिफ्ट में काम करती थीं।