यामी गौतम की ये 5 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हुईं फ्लॉप, जानें कितनी की कमाई?

साल 2014 में आई फिल्म 'टोटल सियापा' में यामी और अली जफर मुख्य भूमिका में नजर आए थे। 17 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने महज 5.94 करोड़ रुपये की कमाई की थी।

साल 2016 में रिलीज हुई फिल्म 'जुनूनियत' में यामी और पुलकित सम्राट दिखाई दिए थे। लगभग 12 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 4.10 करोड़ रुपये की कमाई की थी। ऐसे में ये फ्लॉप साबित हुई थी।