यामी गौतम की ये 5 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हुईं फ्लॉप, जानें कितनी की कमाई?
क्या है खबर?
अभिनेत्री यामी गौतम ने साल 2012 में रिलीज हुई फिल्म 'विक्की डोनर' से बॉलीवुड में कदम रखा था। फिल्म की सफलता के बाद उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई और लगातार कई फिल्मों में काम किया। हालांकि, उनके करियर में कुछ ऐसी फिल्में भी रहीं, जो दर्शकों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकीं और बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुईं। ऐसे में आइए जानते हैं यामी की उन फिल्मों के बारे में।
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'टोटल सियापा' और 'जुनूनियत'
साल 2014 में आई फिल्म 'टोटल सियापा' में यामी और अली जफर मुख्य भूमिका में नजर आए थे। 17 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने महज 5.94 करोड़ रुपये की कमाई की थी।
साल 2016 में रिलीज हुई फिल्म 'जुनूनियत' में यामी और पुलकित सम्राट दिखाई दिए थे। लगभग 12 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 4.10 करोड़ रुपये की कमाई की थी। ऐसे में ये फ्लॉप साबित हुई थी।
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'सनम रे' और 'सरकार 3'
फिल्म 'सनम रे' साल 2016 में रिलीज हुई थी। इसमें यामी और पुलकित अहम किरदार में दिखाई दिए थे। ये फिल्म लगभग 15-27 करोड़ रुपये के बजट में बनी थी। वहीं इसने 27.74 करोड़ की कमाई की थी।
साल 2017 में रिलीज हुई राजनीतिक थ्रिलर फिल्म 'सरकार 3' में यामी मुख्य भूमिका में नजर आई थीं। राम गोपाल वर्मा द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने महज 9.93 करोड़ की कमाई की थी। ऐसे में ये फ्लॉप साबित हुई थी।
जानकारी
#5 'हक'
फिल्म 'हक' साल 2025 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में यामी के साथ इमरान हाशमी मुख्य भूमिका में नजर आए थे। 'हक' ने सिनेमाघरों में महज 19.62 करोड़ की कमाई की थी। हालांकि, इस फिल्म को OTT पर लोगों ने खूब पसंद किया था।