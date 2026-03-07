बॉलीवुड में वापसी को तैयार नयनतारा

शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर 'जवान' के बाद नयनतारा ने बॉलीवुड में अगली पारी के कसी कमर

लेखन नेहा शर्मा 07:08 pm Mar 07, 202607:08 pm

क्या है खबर?

शाहरुख खान की फिल्म 'जवान' से बॉलीवुड में तहलका मचाने वाली साउथ की 'लेडी सुपरस्टार' नयनतारा एक बार फिर हिंदी सिनेमा के पर्दे पर धमाका करने के लिए तैयार हैं। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, नयनतारा ने अपना अगला बड़ा बॉलीवुड प्रोजेक्ट लगभग फाइनल कर लिया है। 'जवान' में उनके दमदार 'नर्मदा' वाले अवतार को दर्शकों ने खूब सराहा था, जिसके बाद से ही उनके हिंदी फिल्मों में वापसी का इंतजार किया जा रहा था, जो अब खत्म होने वाला है।