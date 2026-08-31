नवाजुद्दीन सिद्दीकी की नई फिल्म पर आया अपडेट

नवाजुद्दीन सिद्दीकी और तिग्मांशु धूलिया की वापसी, इस बार म्यूजिकल थ्रिलर से मचेगा धमाल

लेखन ज्योति सिंह 05:24 pm Aug 31, 202605:24 pm

क्या है खबर?

नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक म्यूजिकल थ्रिलर फिल्म 'वो फिर कभी दिखा नहीं' को लेकर चर्चा में हैं। यह परियोजना दिग्गज कवि और लेखक उदय प्रकाश की इसी नाम से आई लघु कहानी पर आधारित होगी, जिसका निर्देशन तिग्मांशु धूलिया करेंगे। यूं तो नवाजुद्दीन और तिग्मांशु 'गैंग्स ऑफ वासेपुर', 'मांझी: द माउंटेन मैन' और 'रात अकेली है' जैसी फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं, लेकिन उनका साथ हमेशा सह-अभिनेता के रूप में रहा। पहली बार दोनों अभिनेता-निर्देशक के रूप में आएंगे।