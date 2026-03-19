रैपर बादशाह की बढ़ीं मुश्किलें

'टटीरी' विवाद में रैपर बादशाह की मुश्किलें बढ़ीं, राष्ट्रीय महिला आयोग ने भेजा नोटिस

लेखन ज्योति सिंह 01:28 pm Mar 19, 202601:28 pm

क्या है खबर?

रैपर बादशाह अपने हालिया रिलीज गाने 'टटीरी' को लेकर विवादों में हैं और उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब खबर है कि राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने गाने में कथित अश्लीलता को लेकर उन्हें समन भेजा है। बताया जाता है कि आयोग ने गाने के बोल और दृश्यों को लेकर मीडिया में आई चिंताओं का स्वतः संज्ञान लिया है। इससे पहले, बादशाह को कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जान से मारने की धमकी मिली थी।