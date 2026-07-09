नसीरुद्दीन शाह तमिल फिल्म में हुए शामिल

नसीरुद्दीन शाह 26 साल बाद तमिल सिनेमा में करेंगे वापसी, इस फिल्म में आएंगे नजर

लेखन ज्योति सिंह 03:11 pm Jul 09, 202603:11 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह को आखिरी बार फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' में देखा गया था। जल्द उन्हें तमिल सिनेमा में 26 साल बाद वापसी करते देखा जाएगा जिसका आधिकारिक ऐलान भी हो गया है। वह सुपरस्टार धनुष की आगामी फिल्म 'ओम' में नजर आएंगे, जिसका निर्देशन 'अमरन' (2024) वाले राजकुमार पेरियासामी कर रहे हैं। निर्माताओं ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया है जिसमें नसीरुद्दीन फिल्म निर्देशक के साथ नजर आ रहे हैं।