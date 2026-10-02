नसीरुद्दीन शाह ने अभिजीत दीपके से मुलाकात की

CJP के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए नसीरुद्दीन शाह, अभिजीत दीपके से बोले- तुम्हारा शुक्रिया

लेखन ज्योति सिंह 08:38 pm Oct 02, 202608:38 pm

क्या है खबर?

नसीरुद्दीन शाह ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके से मुलाकात की। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर दिग्गज अभिनेता मुंबई के आजाद पार्क पहुंचे, जहां CJP मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। उनकी इस उपस्थिति को समर्थन के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी आया। इस दौरान, नसीरुद्दीन ने दीपके से कहा कि वह उनका शुक्रिया करना चाहते हैं।