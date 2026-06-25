मंत्री नारा लोकेश ने अमरावती में 'NBK-112' की शूटिंग का किया शुभारंभ, फैंस हुए बेकरार

पहली बार दिखेगी इनकी जोड़ी

यह पहली बार है, जब नंदमुरी बालाकृष्ण और निर्देशक कोराटाला शिवा एक साथ काम कर रहे हैं, जिससे उनके चाहने वाले काफी उत्साहित हैं।

एस. एल. वी. सिनेमाज और युवसुधा आर्ट्स मिलकर इस फिल्म का निर्माण कर रहे हैं। इसका संगीत अनिरुद्ध रविचंदर ने दिया है।

फिल्म का टैगलाइन है- 'पावर मीट्स पर्पस, मास बिकम्स ए मूवमेंट'।

लोकेश ने उम्मीद जताई कि यह फिल्म अमरावती को फिल्म निर्माण का एक बड़ा केंद्र बनाने में अहम भूमिका निभाएगी।