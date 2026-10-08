'शक्ति शालिनी' में नजर आएंगे नाना पाटेकर

अनीत पड्‌डा की 'शक्ति शालिनी' में आखिरी बार दिखेंगे नाना पाटेकर, जानिए कब आएगी फिल्म

लेखन ज्योति सिंह 12:42 pm Oct 08, 202612:42 pm

क्या है खबर?

नाना पाटेकर को इस साल शाहिद कपूर की फिल्म 'ओ रोमियो' में देखा गया था। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि अभिनेता अचानक सिनेमा और अपने चाहने वालों को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएंगे। उनके निधन से हर किसी की आंखें नम हैं। हालांकि, अपने निधन से पहले उन्होंने अनीत पड्‌डा की फिल्म 'शक्ति शालिनी' की शूटिंग पूरी की थी। मैडॉक फिल्म्स द्वारा निर्मित यह हॉरर कॉमेडी नाना की मरणोपरांत रिलीज होने वाली बॉलीवुड फिल्म बन जाएगी।ए