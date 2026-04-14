रणबीर कपूर की फिल्म 'ब्रह्मास्त्र 2' पर नमित मल्होत्रा ने दिया बड़ा अपडेट, कही ये बात

पुष्टि

नमित मल्होत्रा ने 'ब्रह्मास्त्र 2' पर काम शुरू करने की पुष्टि की

वैरायटी इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, नमित मल्होत्रा अपनी आगामी भव्य फिल्म 'रामायण' के प्रचार के लिए सिनेमाकॉन 2026 का हिस्सा बने, जिसका आयोजन लास वेगास में किया गया। इसमें रणबीर को 'भगवान श्रीराम' के किरदार में देखा जा सकेगा। कुछ दिन पहले उनकी झलक भी जारी हुई थी। इस दौरान निर्माता ने पुष्टि की कि 'रामायण' का काम पूरा होते ही वह 'ब्रह्मास्त्र 2' पर काम शुरू कर देंगे। वह अपना पूरा ध्यान मुखर्जी के एस्ट्रावर्स यूनिवर्स पर लगाएंगे।