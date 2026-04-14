रणबीर कपूर की फिल्म 'ब्रह्मास्त्र 2' पर नमित मल्होत्रा ने दिया बड़ा अपडेट, कही ये बात

रणबीर कपूर की फिल्म 'ब्रह्मास्त्र 2' पर नमित मल्होत्रा ने दिया बड़ा अपडेट, कही ये बात
क्या है खबर?
रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की एक्शन-फैंटेसी फिल्म 'ब्रह्मास्त्र: पहला भाग- शिवा' 2022 में रिलीज हुई थी। निर्देशक अयान मुखर्जी ने पहले ही पुष्टि कर दी थी कि वह दूसरी किस्त के साथ लौटेंगे। अब रणबीर के फैंस के लिए यह एक खुशखबरी है, जो बेसब्री से इस बारे में अपडेट का इंतजार कर रहे थे। फिल्म निर्माता नमित मल्होत्रा ने आधिकारिक तौर पर 'ब्रह्मास्त्र 2' को लेकर बड़ा अपडेट साझा कर दिया है।
पुष्टि
नमित मल्होत्रा ने 'ब्रह्मास्त्र 2' पर काम शुरू करने की पुष्टि की
वैरायटी इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, नमित मल्होत्रा अपनी आगामी भव्य फिल्म 'रामायण' के प्रचार के लिए सिनेमाकॉन 2026 का हिस्सा बने, जिसका आयोजन लास वेगास में किया गया। इसमें रणबीर को 'भगवान श्रीराम' के किरदार में देखा जा सकेगा। कुछ दिन पहले उनकी झलक भी जारी हुई थी। इस दौरान निर्माता ने पुष्टि की कि 'रामायण' का काम पूरा होते ही वह 'ब्रह्मास्त्र 2' पर काम शुरू कर देंगे। वह अपना पूरा ध्यान मुखर्जी के एस्ट्रावर्स यूनिवर्स पर लगाएंगे।
फिल्म
फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' के बारे में जानिए
2022 में रिलीज फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' मुखर्जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसे बनाने में करीब 4 साल लगे थे। करीब 400 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म का निर्माण करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस, मल्होत्रा और मुखर्जी ने मिलकर किया था। रणबीर और आलिया के अलावा, इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, मौनी रॉय और नागार्जुन भी अहम किरदार में थे। वहीं शाहरुख खान ने इसमें कैमियो किया था। इसकी कहानी पौराणिक कथाओं से प्रेरित थी।