'किंग 100' से तेलुगु सिनेमा में लौटीं तब्बू

नागार्जुन की 'किंग 100' में रौबदार किरदार निभा रहीं तब्बू, लुक देख नहीं हटेंगी नजरें

लेखन ज्योति सिंह 11:26 am Nov 04, 202611:26 am

क्या है खबर?

तेलुगु अभिनेता नागार्जुन अक्किनेनी की फिल्म 'किंग 100' से तब्बू का पहला लुक जारी हो गया है। इस फिल्म के जरिए दोनों लगभग 28 साल बाद एक साथ स्क्रीन साझा कर रहे हैं। उन्हें आखिरी बार 1998 में आई फिल्म 'आविदा मा आविदे' में साथ देखा गया था। फिल्म में तब्बू 'महांति झांसी रानी' का किरदार निभा रही हैं, जिसकी पहली झलक सामने आ चुकी है। बताया जा रहा है कि उनका यह किरदार नकारात्मक हो सकता है।