नागा से जब एक फैन ने पूछा कि शोभिता में उन्हें कौन सी खूबी सबसे ज्यादा पसंद है।

इसके जवाब में उन्होंने कहा, "शोभिता में कई खूबियां हैं, लेकिन अगर किसी एक के बारे में बात करनी हो, तो वह है उनका बहुमुखी स्वभाव। वह संस्कृति और आज के दौर की आधुनिक सोच का एक बहुत ही खूबसूरत मिश्रण हैं। वह इन दोनों दुनियाओं का एक बेहतरीन संगम हैं। वह हमेशा नई चीजें खोजने के लिए तैयार रहती हैं।"