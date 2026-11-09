नफीसा अली ने बताया कैसे कर रही हैं कैंसर का सामना

नफीसा ने कैंसर के इलाज पर की बात, दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण पर भी जताई चिंता

लेखन अंशिका शुक्ला 05:09 pm Nov 09, 202605:09 pm

क्या है खबर?

अभिनेत्री नफीसा अली सोढ़ी ने अपनी सेहत से जुड़ी जानकारी साझा करते हुए दिवाली के बाद दिल्ली में बढ़े प्रदूषण पर चिंता जताई है। लिवर कैंसर से जूझ रहीं नफीसा ने बताया कि खराब वायु गुणवत्ता के बावजूद वह नियमित रूप से व्यायाम कर रही हैं। साथ ही, वह अपने इलाज की प्रगति जानने के लिए MRI स्कैन का इंतजार कर रही हैं। उन्होंने पार्क से अपनी एक तस्वीर भी साझा की, जिसमें वह मास्क पहने नजर आ रही हैं।