संगीतकार प्यारेलाल शर्मा की पत्नी का निधन

मशहूर संगीतकार प्यारेलाल शर्मा की पत्नी सुनीला का निधन, परिवार ने दी दुखद खबर

लेखन ज्योति सिंह 12:12 pm Jul 13, 202612:12 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड के मशहूर संगीतकार प्यारेलाल शर्मा की पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उनकी पत्नी सुनीला शर्मा का 78 साल की उम्र में निधन हो गया, जिससे परिवार समेत संगीत जगत शोक में डूब गया। बताया जा रहा है कि संगीतकार की पत्नी ने 12 जुलाई (रविवार) को अपनी आखिरी सांस ली। प्यारेलाल के परिवार की ओर से सोशल मीडिया पर यह भावुक जानकारी साझा की गई है। उनका अंतिम संस्कार मुंबई के सांताक्रूज श्मशान घाट में होगा।