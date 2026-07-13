मशहूर संगीतकार प्यारेलाल शर्मा की पत्नी सुनीला का निधन, परिवार ने दी दुखद खबर
क्या है खबर?
बॉलीवुड के मशहूर संगीतकार प्यारेलाल शर्मा की पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उनकी पत्नी सुनीला शर्मा का 78 साल की उम्र में निधन हो गया, जिससे परिवार समेत संगीत जगत शोक में डूब गया। बताया जा रहा है कि संगीतकार की पत्नी ने 12 जुलाई (रविवार) को अपनी आखिरी सांस ली। प्यारेलाल के परिवार की ओर से सोशल मीडिया पर यह भावुक जानकारी साझा की गई है। उनका अंतिम संस्कार मुंबई के सांताक्रूज श्मशान घाट में होगा।
दुखद
परिवार ने भावुक संदेश के साथ दी जानकारी
प्यारेलाल की पत्नी को लोग प्यार से 'अम्मा' कहकर बुलाते थे। परिवार द्वारा साझा किए गए संदेश में लिखा है, 'अम्मा ने गरिमा, भक्ति और शांत शक्ति से भरी जिंदगी को जिया। वे अपने सभी परिचितों के लिए निःस्वार्थ प्रेम का स्तंभ थीं। हमारा दिल भारी है, लेकिन यह जानकर हमें सांत्वना मिलती है कि आखिरकार उन्हें शांति मिल गई है।' परिवार ने इस मुश्किल घड़ी में उनके प्रति प्रेम, प्रार्थना और समर्थन के लिए फैंस का आभार जताया है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
Shocking news of passing away of Smt.Sunila Pyarelal Sharma, the beloved wife of legendary music director PyarelalJi— Nitin Vasant Godbole 🇮🇳 (@nitingodbole) July 12, 2026
14 March, 1948 - 12 July, 2026
जेव्हा मी प्यारेलालजींच्या वाढदिवस निम्मित फोन करायचो, तेव्हा सुनीला काकू फोन घ्यायच्या आणि "नितीन कसा आहेस" असं विचारायच्या.… pic.twitter.com/pu2ukMHDtM
पोस्ट
सुनीला के निधन की वजह का नहीं हुआ खुलासा
फिलहाल परिवार ने सुनीला के निधन की वजह का खुलासा नहीं किया है। वह अपने पति प्यारेलाल की तरह पेशेवर गायिका नहीं थीं, लेकिन संगीतकारों के लिए एक मजबूत सहारा और समर्थन का स्तंभ थीं। दोनों 'इंडियन आइडल 13' के खास एपिसोड में शामिल हुए थे। 'सा रे गा मा पा', 'सुपरस्टार सिंगर' जैसे रियलिटी शो में पहुंचकरभी उन्होंने प्रतियोगी का हौंसला बढ़ाया था। वहीं, प्यारेलाल हिंदी सिनेमा की मशहूर संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल के रूप में लोकप्रिय हैं।