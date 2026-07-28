'मुसाफिर कैफे' से रिलीज हुआ विक्रांत मैसी का नया गाना, सुनकर रो उठेगा दिल

लेखन ज्योति सिंह 04:24 pm Jul 28, 202604:24 pm

क्या है खबर?

विक्रांत मैसी, वेदिका पिंटो और महिमा मकवाना की सीरीज 'मुसाफिर कैफे' चर्चा में है। दिव्य प्रकाश दुबे का प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास पर आधारित ये रोमांटिक ड्रामा 24 जुलाई को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ। समीक्षकों और दर्शकों से इसे सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। खासतौर पर विक्रांत के अभिनय को लोगों द्वारा खूब सराहा जा रहा है। अब सीरीज से भावुक गाना 'टूटा रहूंगा' टी-सीरीज के यूट्यूब चैनल पर जारी हुआ है, जिसका फिल्मांकन विक्रांत और वेदिका पर किया गया है।