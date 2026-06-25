मुनव्वर फारूकी ने कराया 'लॉकअप सीजन 2' के सेट का दीदार, कैद में दिखे ये प्रतियोगी

प्रोमो

'लॉकअप सीजन 2' के सेट पर पहुंचे मुनव्वर

निर्माताओं ने 'लॉकअप 2' का प्रोमो जारी किया है। इसमें मुनव्वर फैमिली रूम, सेल रूम और बातचीत करने वाले अलग से बनाए गए कमरे की एक झलक और उसके बारे में बताते हैं। तभी वहां एक जेलर आता है, और मुनव्वर वहां से दौड़ते हुए सेट से बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद कैमरा जेल में बंद योगेश रावत और आकांक्षा चौधरी पर पड़ता है, जो 'स्प्लिट्सविला' के पूर्व प्रतियोगी हैं। दोनों इस शो में प्रतियोगी बनकर आ रहे हैं।