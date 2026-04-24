मुनव्वर फारूकी ने 11 साल की उम्र में छोड़ा स्कूल, शराब की फैक्ट्री से सीखा जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मनोरंजन Apr 24, 2026

कॉमेडियन और 'बिग बॉस 17' के विजेता मुनव्वर फारूकी ने हाल ही में बताया कि कैसे उनके मुश्किल बचपन ने उनके जीवन के फैसलों पर गहरा असर डाला। वो सिर्फ 9 साल के थे, जब काम करना शुरू कर दिया और 11 साल में तो स्कूल भी छोड़ दिया। इन हालात ने उन्हें कम उम्र में ही जिम्मेदार बना दिया। अपने पिता को दशकों तक ड्राइवर का काम करते देख उन्होंने ठान लिया कि उन्हें जिंदगी में कोई और राह चुननी है। नशीली दवाओं और शराब से दूर रहना भी उनके इसी फैसले का एक अहम हिस्सा था।