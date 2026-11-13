'बिग बॉस' के बाद ऐसा हो गया था मुनव्वर फारूकी का हाल

'बिग बॉस' जीतने के बाद बुरे दौर से गुजरे मुनव्वर फारूकी, बोले- नमाज पढ़कर रोता था

लेखन नेहा शर्मा 06:13 pm Nov 13, 202606:13 pm

क्या है खबर?

'बिग बॉस 17' के दौरान कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की निजी जिंदगी काफी चर्चा में रही थी। शो में अभिनेत्री आयशा खान ने उन पर धोखा देने और रिश्ते में रहते हुए दूसरी महिला से जुड़ने के आरोप लगाए थे। आयशा ने शादी का वादा करके अचानक संपर्क तोड़ने पर भी उनसे सवाल किए थे। उन्होंने कहा था कि वो सिर्फ सच जानने आई हैं। अब मुनव्वर ने इन विवादों और अपनी निजी जिंदगी को लेकर खुलकर बात की है।