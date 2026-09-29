मुनव्वर फारूकी ने वायरल वीडियो पर प्रतिक्रिया दी

मुनव्वर फारूकी को किया गया गिरफ्तार? वायरल वीडियो पर कॉमेडियन ने दी प्रतिक्रिया

लेखन ज्योति सिंह 07:10 pm Sep 29, 202607:10 pm

क्या है खबर?

मशहूर स्टैंड-अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी एक बार फिर लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें कथित तौर पर उनकी गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है। लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि मुनव्वर को 28 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। कुछ यूजर्स ने इसे मुनव्वर के एंटरटेनमेंट क्रिकेट लीग (ECL) टूर्नामेंट में हिस्सा न लेने का मुख्य कारण बताया है। अब कॉमेडियन ने खुद वायरल वीडियो पर प्रतिक्रिया दी है।