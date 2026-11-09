आयुष्मान खुराना को मिली धमकी का ऑडियो सामने आया

आयुष्मान खुराना को धमकाने वाले का ऑडियो आया, बोला- पुलिस तुम्हें कब तक बचाएगी?

लेखन ज्योति सिंह 07:01 pm Nov 09, 202607:01 pm

क्या है खबर?

आयुष्मान खुराना को धमकी मिलने का मामला सामने आया था। अब इसका कथित ऑडियो सामने आया है। इसमें धमकी देने वाले आरोपी ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई﻿ गैंग का सदस्य बताया था। हालांकि, बाद में उसे पकड़ लिया गया और जांच में पता चला कि उसका गैंग से कोई संबंध नहीं था। अब मुंबई पुलिस ने धमकी वाले ऑडियो से पर्दा उठा दिया है, जिसमें आरोपी ने आयुष्मान से कहा कि पुलिस उनकी कब तक सुरक्षा कर पाएगी।