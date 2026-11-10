'रामायण' में साई पल्लवी के एक्शन दृश्यों पर भड़के मुकेश खन्ना, बोले- उनकी हिम्मत कैसे हुई 

अभिनेता ने अपने ब्लॉग में लिखा, 'रामायण फिल्म कल रिलीज हुई जिसे रामायण कहा जा रहा है। मुद्दा कमाई का हो गया है कि हनमे 4000 करोड़ रुपये में बनाया, उस कमाई को कैसे वापस लाएं। यह नहीं कि हम आपको रामायण की कथा ठीक-ठीक सुना रहे हैं या नहीं।'

उन्होंने सवाल उठाया कि क्या हमारी सबसे बड़ी एपिक 'रामायण' और 'महाभारत' में छेड़-छाड़ करना, घटाना या जोड़ना, अपनी कल्पना को उस फिल्म में डालना, यह सब जायज बात है?