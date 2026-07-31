मुकेश खन्ना ने CJP प्रदर्शन की आलोचना की

कॉकरोच जनता पार्टी पर भड़के मुकेश खन्ना, बोले- इससे पहले देर हो, इन्हें बाहर फेंको

लेखन ज्योति सिंह 03:13 pm Jul 31, 202603:13 pm

क्या है खबर?

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन को समर्थन के साथ-साथ आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ रहा है। कंगना रनौत के बाद, दिग्गज अभिनेता मुकेश खन्ना ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट की और CJP की आलोचना करते हुए जेन-जी पर नाराजगी जताई है। उन्होंने लिखा, 'इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, इन कॉकरोच को बाहर फेंक दो। जब घर में कॉकरोच आते हैं, तो हम उन्हें ढूंढकर, पकड़कर, उठाकर बाहर फेंकते हैं। इनके साथ भी ऐसा करो।'