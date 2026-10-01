'रामायण' के एक्शन पर बुरी तरह भड़के मुकेश खन्ना, बोले- राम को रजनीकांत बना दिया

मुकेश खन्ना ने 'रामायण' पर तंज कसते हुए कहा कि अगर आप श्रीराम को शांत और मर्यादित दिखाने के बजाय किसी हॉलीवुड के खूंखार मारधाड़ वाले हीरो की तरह पेश करेंगे तो ये बिल्कुल नकली लगेगा।

उन्होंने सवाल उठाया कि अगर भगवान राम को फिल्मों की तरह अकेले ही दुश्मनों का सफाया करना था तो फिर उन्हें वानर सेना की मदद लेने की जरूरत ही क्या पड़ती? निर्माताओं का ऐसा दिखावा भगवान राम की असली छवि को नुकसान पहुंचाता है।