मुकेश खन्ना ने रोका करोड़ों का चेक, बोले- कल वो 'शक्तिमान' को डिस्को में नचा देंगे
क्या है खबर?
मुकेश खन्ना ने चर्चित सुपरहीरो 'शक्तिमान' पर बनने वाली फिल्म का दूसरा चेक रोक दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि भले ही उन्हें करोड़ों का नुकसान हो जाए, लेकिन वो अपने सिद्धांतों और शक्तिमान की छवि से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। उनका आरोप है कि निर्माता सुपरहीरो के चयन को लेकर अपनी मनमानी करना चाहते थे। मुकेश ने शक्तिमान पर बनने वाली इस फिल्म में अभिनेता रणवीर सिंह की कास्टिंग पर भी सख्त ऐतराज जताया है।
बयान
रणवीर खिलजी बन सकते हैं, शक्तिमान नहीं
एक हालिया इंटरव्यू में मुकेश ने रणवीर की क्षमता पर बात करते हुए कहा, "रणवीर धुरंधर, गली बॉय या खिलजी तो बन सकते हैं, लेकिन शक्तिमान नहीं। शक्तिमान के लिए सही चेहरा और छवि चाहिए, जो उनके पास नहीं है। उनका चेहरा नटखट और चालाक दिखता है, जबकि शक्तिमान को बेहद सकारात्मक होना चाहिए, इसलिए आपने सही सुना, मैंने उनके बारे में ऐसा ही कहा है। हालांकि, मैंने ये कभी नहीं कहा कि रणवीर बुरे अभिनेता हैं।"
खुलासा
फर्श पर बैठकर 3 घंटे तक 'शक्तिमान' बनने की मिन्नतें करते रहे रणवीर
मुकेश खन्ना ने खुलासा किया कि रणवीर 'शक्तिमान' बनने के लिए इतने उत्सुक थे कि उन्होंने उन्हें मनाने में 3 घंटे बिता दिए थे।
पूरी कहानी सुनाते समय रणवीर फर्श पर ही बैठ गए थे, जिसके बाद आदित्य चोपड़ा भी उनसे जुड़े। मुकेश ने बताया कि देव आनंद के बाद उन्होंने रणवीर जैसी जबरदस्त ऊर्जा किसी में नहीं देखी।
हालांकि, मुकेश को वो इस किरदार के लिए फिट नहीं लगे और उन्हें इनकार करना पड़ा, जिसका उन्हें अफसोस भी हुआ।
उसूल
"सिद्धांतों से आगे पैसा नहीं"
मुकेश खन्ना ने कहा, "व्यावसायिक रूप से मैं एक बेवकूफ की तरह व्यवहार कर रहा हूं। मैंने लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों का चेक रोक रखा है। दफ्तर के लोगों ने कहा कि चेक ले लीजिए, लड़ाई बाद में लड़ते रहना, लेकिन मैंने मना कर दिया। मेरे लिए सिद्धांतों से आगे पैसा नहीं है। अगर पैसा ले लेता और बाद में ड्रामा होता तो? इसलिए मैंने दूसरा चेक आने से पहले ही सौदा रोक दिया।"
कूमक
'शक्तिमान' की गरिमा के लिए रोका करोड़ों का चेक
मुकेश खन्ना ने बताया, "मैंने पहला चेक लिया था, लेकिन दूसरा रोक दिया। शर्त थी कि मेरी सलाह से फिल्म बनेगी, लेकिन वे अपनी मनमानी करना चाहते थे। कल को वे शक्तिमान को डिस्को में नचा देंगे।"
उन्होंने कहा कि कमर्शियल नुकसान सहकर भी वो शक्तिमान की विरासत बचाना चाहते हैं। लोग रणवीर की बहुमुखी प्रतिभा की मिसाल देते हैं, लेकिन मुकेश के मुताबिक दर्शकों की जल्दबाजी के चक्कर में वो किरदार की छवि से समझौता नहीं करेंगे।