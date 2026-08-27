'शक्तिमान' के लिए मुकेश खन्ना को मनाते रहे रणवीर सिंह

मुकेश खन्ना ने रोका करोड़ों का चेक, बोले- कल वो 'शक्तिमान' को डिस्को में नचा देंगे

लेखन नेहा शर्मा 05:52 pm Aug 27, 202605:52 pm

क्या है खबर?

मुकेश खन्ना ने चर्चित सुपरहीरो 'शक्तिमान' पर बनने वाली फिल्म का दूसरा चेक रोक दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि भले ही उन्हें करोड़ों का नुकसान हो जाए, लेकिन वो अपने सिद्धांतों और शक्तिमान की छवि से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। उनका आरोप है कि निर्माता सुपरहीरो के चयन को लेकर अपनी मनमानी करना चाहते थे। मुकेश ने शक्तिमान पर बनने वाली इस फिल्म में अभिनेता रणवीर सिंह की कास्टिंग पर भी सख्त ऐतराज जताया है।