'रोडीज रीबर्थ' का हुआ ऐलान

'MTV रोडीज' का 21वां सीजन लेकर आ रहे रणविजय सिंह, इस दिन से शुरू होंगे ऑडिशन

लेखन ज्योति सिंह 05:33 pm Aug 28, 202605:33 pm

क्या है खबर?

MTV रोडीज अपने 21वें सीजन के साथ वापसी करने के लिए तैयार है। इस सीजन को 'रोडीज रीबर्थ' शीर्षक दिया गया है, जिसके जरिए रणविजय सिंह फिर से होस्ट बनकर लौट रहे हैं। निर्माताओं ने नए सीजन का लोगो MTV और जियोहॉटस्टार के सोशल मीडिया हैंडल पर साझा कर दिया है, जिससे दर्शकों की उत्सुकता बढ़ गई है। शो का नया सीजन अपनी पुरानी रॉ और बेबाक एनर्जी को नए अंदाज में दर्शकों के सामने लाने का वादा करता है।