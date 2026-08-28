'MTV रोडीज' का 21वां सीजन लेकर आ रहे रणविजय सिंह, इस दिन से शुरू होंगे ऑडिशन
क्या है खबर?
MTV रोडीज अपने 21वें सीजन के साथ वापसी करने के लिए तैयार है। इस सीजन को 'रोडीज रीबर्थ' शीर्षक दिया गया है, जिसके जरिए रणविजय सिंह फिर से होस्ट बनकर लौट रहे हैं। निर्माताओं ने नए सीजन का लोगो MTV और जियोहॉटस्टार के सोशल मीडिया हैंडल पर साझा कर दिया है, जिससे दर्शकों की उत्सुकता बढ़ गई है। शो का नया सीजन अपनी पुरानी रॉ और बेबाक एनर्जी को नए अंदाज में दर्शकों के सामने लाने का वादा करता है।
ऑडिशन
रणविजय ने नए सीजन का ऐलान किया
'रोडीज रीबर्थ' का प्रोमो जारी हुआ है, जिसमें रणविजय ऑडिशन से जुड़ी जानकारी देते दिखे।
उन्होंने बताया कि ऑडिशन इस सितंबर से दिल्ली, चंडीगढ़, कोलकाता और पुणे में आयोजित हाेंगे। तारीखों का ऐलान जल्द किया जाएगा।
शो पर बात करते हुए रणविजय ने कहा कि नई पीढ़ी खुद को परखने के लिए तैयार है। वह यह देखने का इंतजार नहीं कर सकते कि कौन अपनी पहचान बना सकता है और वे आने वाले उतार-चढ़ाव से कैसे निपटते हैं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए प्रोमो
Rannvijay is back to fuel the fire in you🔥— MTV India (@MTVIndia) August 28, 2026
Iss naye safar ki shuruaat hogi aapke city se, so are you ready to earn your place in Roadies REBIRTH?
See you very soon this September at:
📍Delhi
📍Chandigarh
📍Kolkata
📍Pune#MTVRoadies #RoadiesREBIRTH #Season21 #RoadiesSS21… pic.twitter.com/a6UjUyAXf6