मृणाल को ऐसे मिला था 'सीता रामम' की सीता का ऑफर, बोलीं- कहानी सुन रो पड़ी

मृणाल ने कहा, "नाग अश्विन सर ने मेरी फिल्म देखी और मैंने उनकी फिल्म 'महानटी' देखी। इसके बाद उन्होंने मुझसे संपर्क किया और कहा कि एक फिल्म है, जिसकी कहानी मुझे सुननी चाहिए। उस समय, वह मुझे उस किरदार के बारे में बताने आए थे, जो रश्मिका ने निभाया है, लेकिन अचानक हनु सर को लगा कि 'नहीं, यही मेरी सीता है'। वहीं मेरे मन की आवाज भी यही कह रही थी कि मुझे ही सीता बनना है।"