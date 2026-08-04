मृणाल ठाकुर ने पोस्ट लिखकर कानूनी चेतावनी दी

मृणाल ठाकुर का AI डीपफेक बनाने वालों पर फूटा गुस्सा, दे डाली कानूनी चेतावनी

लेखन ज्योति सिंह 11:45 am Aug 04, 202611:45 am

क्या है खबर?

मृणाल ठाकुर ने AI द्वारा बनाए जाने वाली डीपफेक सामग्रियों के खिलाफ आवाज उठाई है। उन्होंने अपनी छवि का इस्तेमाल करके छेड़छाड़ की गई सामग्री को बनाने और साझा करने वालों को कड़ी कानूनी चेतावनी जारी की है। अभिनेत्री ने अपने बयान में कहा कि यदि उनकी पहचान का किसी भी प्रकार से दुरुपयोग किया गया, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बता दें, AI के गलत इस्तेमाल से मशहूर हस्तियों की छवियों का दुरुपयोग काफी बढ़ चुका है।