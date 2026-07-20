जुलाई के तीसरे हफ्ते में OTT पर होगा धमाका, रिलीज होंगी ये दमदार फिल्में-वेब सीरीज

कॉमेडी-ड्रामा सीरीज 'आदर्श बाल विद्यालय' 24 जुलाई से प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी। यह दुनिया भर में हिंदी भाषा और अंग्रेजी सबटाइटल के साथ स्ट्रीम होगी। इसमें केके मेनन, नवीन कस्तूरिया, अर्चना पूरन सिंह और प्रसन्ना बिष्ट मुख्य भूमिका में हैं।

रोमांटिक सीरीज 'मुसाफिर कैफे' भी 24 जुलाई से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। यह सिरीज दिव्य प्रकाश दुबे के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। इस फिल्म में विक्रांत मैसी, वेदिका पिंटो और महिमा मकवाना मुख्य भूमिका में हैं।