मुंबईकरों को झटका, मूवी-कॉन्सर्ट देखना होगा 6 गुना महंगा

मुंबईकरों की जेब पर मार, सिनेमा टैक्स 6 गुना बढ़ाने की तैयारी; BMC का बड़ा प्रस्ताव

लेखन नेहा शर्मा 03:57 pm Sep 23, 202603:57 pm

क्या है खबर?

मुंबई में वीकेंड पर फिल्म देखना और कॉन्सर्ट का मजा लेना जल्द महंगा हो सकता है। बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने सिनेमाघरों और लाइव शो पर लगने वाले मनोरंजन कर को करीब 6 गुना तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। अगर ये प्रस्ताव लागू होता है तो मल्टीप्लेक्स से लेकर नाटक और कॉन्सर्ट तक के टिकटों पर लोगों की जेब पर ज्यादा बोझ पड़ेगा। BMC करीब 57 साल बाद मनोरंजन कर में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है।