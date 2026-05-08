मौसमी चटर्जी बोलीं- बिगड़े हुए नवाब थे राजेश खन्ना, उनका अकेलापन उनके 'कर्मों का फल' था

दो टूक "ये सब कर्मों का फल है" NDTV से मौसमी बोलीं, "राजेश खन्ना एक बिगड़े हुए नवाब थे। उनकी सफलता हमेशा उनके सिर चढ़कर बोलती थी।" जब मौसमी से पूछा गया कि क्या उन्होंने काका में वो अकेलापन महसूस किया था तो उन्होंने कहा, "नहीं, ये सब कर्मों का फल है। जिस तरह आप अपना जीवन संवारते हैं, आप वो होने का ढोंग करते हैं, जो आप वास्तव में नहीं हैं और जिस तरह से आप अपने रिश्तों को निभाते हैं, वही आपका भविष्य तय करता है।"

अकेलापन "हर कोई इस दौर से गुजरता है, इसे अपनी पूरी जिंदगी न समझें" मौसमी ने आगे कहा, "अगर आप कहते हैं कि हर कोई अकेला है तो आपको पता होना चाहिए कि अपने अकेलेपन का आनंद कैसे लिया जाए। अकेलापन महसूस न करें। मुझे अकेले रहना पसंद है। मैंने जीवन में उस खालीपन को देखा है, हर कोई इससे गुजरता है। किशोर कुमार और मधुबाला को देख लीजिए, वो सब इस दौर से गुजरे। जो कुछ भी हो रहा है, वह आपके जीवन का एक हिस्सा है, वो आपकी पूरी जिंदगी नहीं है।"

Advertisement

दबदबा इंडस्ट्री में शीर्ष पर बैठे लोग खुद को भगवान समझते थे- मौसमी बॉलीवुड में ऊंच-नीच पर बात कर मौसमी ने कहा, "जो भी शीर्ष पर होता था, उसे लगता था कि उसकी हर बात मानी जानी चाहिए। जो कोई भी राज करता है, उसे लगता है कि वह हर चीज पर राज कर सकता है। इंडस्ट्री में ये हमेशा से रहा है।" इससे पहले एक इंटरव्यू में मौसमी ने कहा था कि राजेश गंदी राजनीति करते थे, लेकिन आखिरी दिनों में उन्होंने मौसमी की बेटी के सामने उनकी काफी तारीफ की थी।

Advertisement