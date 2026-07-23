निर्देशक सुरेश कृष्णा की रोमांटिक फिल्म में नजर आएंगी मौनी रॉय, जल्द किया जाएगा ऐलान
क्या है खबर?
मौनी रॉय को आखिरी बार वरुण धवन की फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' में देखा गया था। ताजा अपडेट है कि उनके हाथ निर्देशक सुरेश कृष्णा की एक रोमांटिक फिल्म लगी है, जिसमें वह मुख्य किरदार में नजर आएंगी। दरअसल, फिल्म 'रॉकी- द रिबेल' (2006) बनाने के बाद, सुरेश करीब 20 साल बाद एक रोमांटिक फिल्म के जरिए हिंदी निर्देशन की दुनिया में वापसी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि फिल्म का निर्माण प्रेरणा अरोरा करेंगी।
चयन
मौनी को फिल्म में लिए जाने पर निर्देशक ने दी प्रतिक्रिया
बॉलीवुड हंगामा से बातचीत में निर्देशक ने कहा, "ऐसी शख्सियत जो मुख्य किरदार के भावनात्मक भार को सहजता, सुंदरता और दृढ़ विश्वास के साथ निभा सके। हम दोनों (मैं और प्रेरणा) को सहज रूप से लगा कि मौनी रॉय इसके लिए आदर्श विकल्प हैं। वह बेहद आकर्षक, सुरुचिपूर्ण और प्रतिभावान हैं। उन्होंने तुरंत हां कह दी और उनके जुड़ने से फिल्म को नया आयाम मिला है।"
सुरेश ने बताया कि अभिनेत्री को फिल्म की स्क्रिप्ट बेहद पसंद आई है।
सहयोग
'जटाधारा' के बाद निर्माता संग दूसरी बार जुड़ेंगी अभिनेत्री
मौनी ने सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म 'जटाधारा' (2025) में कैमियो किया था, जिसकी निर्माता प्रेरणा थीं। ये दूसरा मौका होगा जब निर्देशक सुरेश की फिल्म में दोनों दूसरी बार साथ काम करेंगे।
रिपोर्ट के अनुसार, फिलहाल परियोजना अपने विकास के चरण में है। कलाकारों, क्रू और रिलीज की समय-सीमा के बारे में ज्यादा जानकारी अगस्त में दी जा सकती है।
हालांकि, मौनी की तरफ से परियोजना के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है।