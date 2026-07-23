मौनी रॉय की नई फिल्म पर आया अपडेट

निर्देशक सुरेश कृष्णा की रोमांटिक फिल्म में नजर आएंगी मौनी रॉय, जल्द किया जाएगा ऐलान

लेखन ज्योति सिंह 05:29 pm Jul 23, 202605:29 pm

क्या है खबर?

मौनी रॉय को आखिरी बार वरुण धवन की फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' में देखा गया था। ताजा अपडेट है कि उनके हाथ निर्देशक सुरेश कृष्णा की एक रोमांटिक फिल्म लगी है, जिसमें वह मुख्य किरदार में नजर आएंगी। दरअसल, फिल्म 'रॉकी- द रिबेल' (2006) बनाने के बाद, सुरेश करीब 20 साल बाद एक रोमांटिक फिल्म के जरिए हिंदी निर्देशन की दुनिया में वापसी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि फिल्म का निर्माण प्रेरणा अरोरा करेंगी।