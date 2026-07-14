बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरीं बॉलीवुड की ये महंगी फिल्में, सूची देखकर रह जाएंगे हैरान

2018 में रिलीज हुई फिल्म 'जीरो' में शाहरुख खान, अनुष्का शर्मा और कैटरीना कैफ मुख्य भूमिका में थे। यह 200-270 करोड़ रुपये के बजट में बनी थी। इस फिल्म ने दुनिया भर में लगभग 178-191 करोड़ रुपये की कमाई की थी।

साल 2022 में आई आमिर खान की फिल्म 'लाल सिंह चड्डा' का बजट लगभग 180 से 275 करोड़ रुपये बताया गया था। हालांकि, इस फिल्म ने दुनिया भर में 130 करोड़ रुपये से भी कम की कमाई की थी।