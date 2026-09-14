'मुकुथी अम्मान 2' का टीजर हुआ जारी, 'महाशक्ति' बनकर अलौकिक रूप में छाईं नयनतारा

लेखन ज्योति सिंह 01:05 pm Sep 14, 202601:05 pm

क्या है खबर?

दक्षिण भारतीय सिनेमा की लेडी सुपरस्टार नयनतारा अपने अलौकिक व दिव्य रूप से दर्शकों का दिल जीतने की पूरी तैयारी कर चुकी हैं। उनकी आगामी फिल्म 'मुकुथी अम्मान 2- राइज ऑफ महाशक्ति' का टीजर जारी कर दिया गया है, जो इसके मुख्य संघर्ष, भव्य दृश्यों और भक्तिमय एक्शन की झलक दिखाता है। फिल्म का निर्देशन सुंदर सी ने किया है, जबकि इशरी के गणेश इसके निर्माता हैं। इस फ्रेंचाइजी का पहला भाग 'मुकुथी अम्मान' 2020 में रिलीज हुआ था।