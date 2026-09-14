'मुकुथी अम्मान 2' का टीजर हुआ जारी, 'महाशक्ति' बनकर अलौकिक रूप में छाईं नयनतारा
क्या है खबर?
दक्षिण भारतीय सिनेमा की लेडी सुपरस्टार नयनतारा अपने अलौकिक व दिव्य रूप से दर्शकों का दिल जीतने की पूरी तैयारी कर चुकी हैं। उनकी आगामी फिल्म 'मुकुथी अम्मान 2- राइज ऑफ महाशक्ति' का टीजर जारी कर दिया गया है, जो इसके मुख्य संघर्ष, भव्य दृश्यों और भक्तिमय एक्शन की झलक दिखाता है। फिल्म का निर्देशन सुंदर सी ने किया है, जबकि इशरी के गणेश इसके निर्माता हैं। इस फ्रेंचाइजी का पहला भाग 'मुकुथी अम्मान' 2020 में रिलीज हुआ था।
टक्कर
रणबीर कपूर से सामना करने आएंगी नयनतारा
फिल्म का टीजर एक ऐसी मां की कहानी दिखाता है, जो दुष्टों से अपने बच्चे की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे देती है। उसका भक्तिमय भाव नयनतारा का महाशक्ति के रूप में प्रकट करता है।
टीजर अच्छाई और बुराई के बीच एक बड़े युद्ध टकराव का संकेत देता है।
फिल्म 6 नवंबर, 2026 को अखिल भारतीय स्तर पर तेलुगु, हिंदी समेत अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसका सामना रणबीर कपूर की 'रामायण' के साथ होगा।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए टीजर
Presenting the #RiseOfMahasakthi (Teaser) in Tamil, Telugu, Hindi, Kannada & Malayalam ❤️— Vels Film International (@VelsFilmIntl) September 14, 2026
Releasing on Nov 6th, 2026
Tamil - https://t.co/j8SnKjKNcv
Telugu - https://t.co/sEsp2iWsZE
Hindi - https://t.co/LWf7rhKMHM
Kannada - https://t.co/rTEWkxIrVz
Malayalam -… pic.twitter.com/6tlVePLmq1