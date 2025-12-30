सुपरस्टार मोहनलाल के सिर से उठा मां का साया, 90 की उम्र में निधन

सुपरस्टार मोहनलाल की मां का निधन

लेखन ज्योति सिंह 04:48 pm Dec 30, 202504:48 pm

क्या है खबर?

मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल के सिर से उनकी मां का साया उठ गया है। अभिनेता की मां संथाकुमारी ने 90 साल में कोच्चि के एलामाक्कारा स्थित अपने घर में अंतिम सांस ली। वह कुछ समय से स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से जूझ रही थीं। बताया जाता है कि जिस वक्त यह दुखद घटना घटी, तो मोहनलाल अपनी फिल्म की शूटिंग में व्यस्त थे। इस दुखद खबर के आने से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है।