सुपरस्टार मोहनलाल के सिर से उठा मां का साया, 90 की उम्र में निधन
क्या है खबर?
मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल के सिर से उनकी मां का साया उठ गया है। अभिनेता की मां संथाकुमारी ने 90 साल में कोच्चि के एलामाक्कारा स्थित अपने घर में अंतिम सांस ली। वह कुछ समय से स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से जूझ रही थीं। बताया जाता है कि जिस वक्त यह दुखद घटना घटी, तो मोहनलाल अपनी फिल्म की शूटिंग में व्यस्त थे। इस दुखद खबर के आने से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है।
श्रद्धांजलि
सुपरस्टार ममूटी ने दी श्रद्धांजलि
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, मां के निधन की खबर से मोहनलाल तुरंत शूटिंग छोड़कर घर के लिए रवाना हो गए। उनके बाद, सुपरस्टार ममूटी भी अभिनेता के घर पहुंचे। अभिनेता ने दोस्त मोहनलाल की मां, संथाकुमारी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। हालांकि, मोहनलाल ने अपनी मां के निधन से जुड़ा आधिकारिक बयान अब तक जारी नहीं किया गया है। संथाकुमारी ने 10 अगस्त, 2025 को कोच्चि में परिवार के साथ अपना 90वां जन्मदिन मनाया था।
तस्वीर
मोहनलाल ने साझा की थी तस्वीर
मोहनलाल हमेशा से इंटरव्यू के दौरान अपनी मां के साथ घनिष्ठ रिश्ते के बारे में बात करते थे। दादासाहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने के बाद अभिनेता ने सबसे पहले अपनी मां से मुलाकात की थी। यही नहीं, उन्होंने मातृ दिवस पर अपनी मां के साथ बचपन की एक तस्वीर भी साझा की थी। मां के निधन से अभिनेता को गहरा आघात पहुंचा है। उधर, प्रशंसक भी सोशल मीडिया के जरिए मोहनलाल की मां को श्रद्धांजलि दे रहे हैं।