श्रीदेवी और मिथुन की नजदीकियों पर सिनेमैटोग्राफर ने तोड़ी चुप्पी

श्रीदेवी के मेकअप रूम में घंटों इंतजार करते थे मिथुन चक्रवर्ती, सिनेमैटोग्राफर ने खोला पुराना राज

लेखन अंशिका शुक्ला 12:02 pm Nov 25, 202612:02 pm

क्या है खबर?

सिनेमैटोग्राफर और फिल्म निर्माता लॉरेंस डिसूजा ने फिल्म 'गैर कानूनी' की शूटिंग के दौरान श्रीदेवी और मिथुन चक्रवर्ती के रिश्ते को लेकर खुलासा किया है। सिद्धार्थ कन्नन के साथ बातचीत में उन्होंने 1989 में आई इस फिल्म से जुड़ी यादें साझा कीं। लॉरेंस ने बताया कि मिथुन अक्सर शूटिंग सेट पर आते थे और श्रीदेवी के मेकअप रूम में उनका इंतजार करते थे। उस दौरान वह फिल्म के सिनेमैटोग्राफर थे।