मिस वर्ल्ड 2026 का मंच वियतनाम में सजेगा, निकिता पोरवाल पर टिकीं भारत की निगाहें

दुनियाभर की खूबसूरती का सबसे बड़ा मंच मिस वर्ल्ड 2026 इस बार वियतनाम में सजने जा रहा है। इस प्रतिष्ठित सौंदर्य प्रतियोगिता के 75वें संस्करण की तारीखों का ऐलान हो चुका है, जिसका भव्य समापन 5 सितंबर 2026 को हो ची मिन्ह सिटी में होगा। भारत के लिए ये मुकाबला बेहद खास है, क्योंकि उज्जैन की निकिता पोरवाल (फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2024) इस मंच पर देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। यहां जानिए प्रतियोगिता से जुड़ी सारी जानकारियां।

आयोजन वियतनाम में 5 सितंबर को होगा ग्रैंड फिनाले वियतनाम में 9 अगस्त 2026 से शुरू होने जा रहे 75वें मिस वर्ल्ड पर दुनियाभर की नजरें टिकी हैं। वियतनाम में हुई आधिकारिक घोषणा के अनुसार, प्रतियोगिता का ग्रैंड फिनाले 5 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। भारत के लिए यह मुकाबला इसलिए खास है क्योंकि फेमिना मिस इंडिया 2024 निकिता पोरवाल इस प्रतिष्ठित ताज को वापस लाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। मौजूदा मिस वर्ल्ड ओपल सुचाता चुआंगसरी (थाईलैंड) इस आयोजन के अंत में अपनी उत्तराधिकारी को ताज पहनाएंगी।

स्थान वियतनाम के हनोई में जुटेंगी दुनियाभर की सुंदरियां सभी प्रतिभागी पहले वियतनाम के हनोई पहुंचेंगे, जबकि मुख्य मुकाबला हो ची मिन्ह सिटी में आयोजित होगा। मिस वर्ल्ड की CEO जूलिया मॉर्ले ने इस पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा, "मैं वियतनाम में 'मिस वर्ल्ड' और 'ब्यूटी विद अ पर्पस' के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए बेहद उत्साहित हूं। वियतनाम एक ऐसा देश है, जो अपनी संस्कृति, गर्मजोशी और असाधारण मेहमाननवाजी के लिए जाना जाता है। इसने हमेशा खुले दिल से हमारा स्वागत किया है।"

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उत्साह निकिता पोरवाल वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने को तैयार निकिता पोरवाल (फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2024) वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी खुशी साझा करते हुए देश का मान बढ़ाने के लिए अपनी उत्सुकता व्यक्त की है। निकिता ने इसे एक बेहद गौरवशाली क्षण बताया है। बता दें कि अभी तक केवल कुछ ही प्रतियोगियों की आधिकारिक घोषणा की गई है, जिनमें क्रिस्टियाना गॉर्डन शामिल हैं। जैसे-जैसे दुनियाभर में राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं संपन्न होंगी, पूरी सूची धीरे-धीरे सामने आएगी।

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