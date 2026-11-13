मिस यूनिवर्स 2026: नए ताज का अनावरण, 15 देश मुकाबले से बाहर

मिस यूनिवर्स 2026: एक तरफ नया ताज लॉन्च तो दूसरी तरफ 15 देशों ने छोड़ा मुकाबला

लेखन नेहा शर्मा 06:55 pm Nov 13, 202606:55 pm

क्या है खबर?

मिस यूनिवर्स 2026 के भव्य फिनाले की तैयारियों के बीच इस प्रतिष्ठित सौंदर्य प्रतियोगिता में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। एक तरफ आयोजकों ने हीरे के नए चमकते ताज का अनावरण किया है तो दूसरी तरफ 15 से ज्यादा देशों ने प्रतियोगिता से अपने नाम वापस ले लिए हैं। अमेरिकी वीजा प्रतिबंधों और फ्रेंचाइजी अधिकारों को लेकर चल रहे विवाद के चलते नेपाल, थाईलैंड और मलेशिया समेत कई देशों की सुंदरियां इस बार मंच पर नजर नहीं आएंगी।