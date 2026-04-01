'मिस इंडिया 2026': साध्वी सतीश सैल के सिर सजा ताज, 30 सुंदरियों को पछाड़ जीता खिताब

भारत को अपनी नई ब्यूटी क्वीन मिल गई है। सितारों से सजी एक शानदार शाम में साध्वी सतीश सैल के सिर पर 'मिस इंडिया 2026' का ताज सजाया गया। देशभर की प्रतिभाशाली सुंदरियों के बीच हुए कड़े मुकाबले को पार करते हुए साध्वी ने अपनी खूबसूरती, आत्मविश्वास और बुद्धिमानी से जजों का दिल जीत लिया। इस जीत के साथ ही अब वो अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार हैं।

जीत साध्वी बनीं 'मिस इंडिया 2026', कौन रहीं पहली और दूसरी रनरअप? भारत की सबसे प्रतिष्ठित सौंदर्य प्रतियोगिता फेमिना मिस इंडिया 2026 का ग्रैंड फिनाले 18 अप्रैल, 2026 को बेहद भव्य तरीके से आयोजित किया गया। प्रतियोगिता के 61वां संस्करण में ये प्रतिष्ठित ताज हासिल करने के लिए देशभर के विभिन्न राज्यों से आई 30 प्रतिभाशाली प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया था। इन सुंदरियों के बीच हुए कड़े मुकाबले के बाद साध्वी सतीश सैल विजेता बनकर उभरीं। महाराष्ट्र की राजनंदिनी पहली और उत्तर प्रदेश की अद्वैता बनी दूसरी रनरअप।

Advertisement

आयोजन भुवनेश्वर के KIIT कैंपस में सजी ग्लैमर की महफिल फेमिना मिस इंडिया 2026 का ग्रैंड फिनाले कई मायनों में ऐतिहासिक रहा। इस बार प्रतियोगिता का आयोजन ओडिशा के भुवनेश्वर स्थित कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी (KIIT) कैंपस में किया गया। यै सौंदर्य प्रतियोगिता के इतिहास में पहली बार था, जब किसी विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी) परिसर ने इतने प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की मेजबानी की। भुवनेश्वर में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम ने न केवल फैशन जगत का ध्यान खींचा, बल्कि शिक्षा और ग्लैमर के एक अनोखे संगम को भी दुनिया के सामने रखा।

Advertisement

जश्न भारतीय मिट्टी की खुशबू और नारी शक्ति का जश्न शाम 6 बजकर 45 मिनट पर शुरू हुए इस कार्यक्रम का मुख्य मुकाबला 7 बजकर 45 मिनट में शुरू हुआ। पूरे देश के दर्शकों ने इस रोमांचक प्रतियोगिता का आनंद आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर लाइव स्ट्रीम के जरिए लिया। इसके साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पल-पल के अपडेट्स छाए रहे। इस साल की थीम 'इस मिट्टी की बेटियां' रखी गई थी। यह थीम भारतीय महिलाओं की विविधता, उनकी अलग-अलग जड़ों और अटूट एकता को समर्पित थी।