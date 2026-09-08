बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'मिर्जापुर: द मूवी' और 'हनुमान अंश' ने मिलकर लूटा बॉक्स ऑफिस, 'टॉक्सिक' की बत्ती गुल

लेखन ज्योति सिंह 09:33 am Sep 08, 202609:33 am

क्या है खबर?

अली फजल और पंकज त्रिपाठी की फिल्म 'मिर्जापुर: द मूवी' ने बॉक्स ऑफिस पर 4 दिन पूरे कर लिए हैं। फिल्म का भौकाल पहले दिन से दर्शकों के सिर पर चढ़कर बोल रहा था, जिसका असर वीकेंड की कमाई में देखने को मिला। वहीं, कारोबारी दिनों में आकर भी इसने दोहरे आंकड़ाें में शानदार कारोबार किया है। दूसरी ओर, 'हनुमान अंश' भी बराबर टक्कर दे रही है और मजबूती के साथ टिकी हुई है, जबकि 'टॉक्सिक' का बुरा हाल है।