'मिर्जापुर: द मूवी' के ट्रेलर रिलीज पर आया अपडेट

'मिर्जापुर: द मूवी' का भौकाल होने वाला है शुरू, जानिए कब आएगा फिल्म का ट्रेलर

लेखन ज्योति सिंह 02:17 pm Jul 31, 202602:17 pm

क्या है खबर?

अपने 3 दमदार सीजन के बाद, 'मिर्जापुर' की दुनिया अब तक के सबसे रोमांचक सफर के लिए तैयार है। अली फजल और पंकज त्रिपाठी अभिनीत 'मिर्जापुर: द मूवी' इस साल बड़े पर्दे पर धमाका करने आ रही है। फिल्म का टीजर पहले ही रिलीज होकर फैंस के बीच माहौल सेट कर चुका है। अब इंतजार इसके ट्रेलर का है, जिससे जुड़ा एक ताजा अपडेट आया है। बताया जा रहा है कि निर्माता एक भव्य कार्यक्रम में ट्रेलर को लॉन्च करेंगे।