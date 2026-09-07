'मिर्जापुर द मूवी' ने पहले रविवार को इन फिल्मों को चटाई धूल

रविवार को 'मिर्जापुर द मूवी' का आया तूफान, इन फिल्मों की कमाई को छोड़ा पीछे

लेखन अंशिका शुक्ला 09:49 pm Sep 07, 202609:49 pm

क्या है खबर?

अली फजल, पंकज त्रिपाठी और दिव्येंदु शर्मा की फिल्म 'मिर्जापुर द मूवी' बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। दमदार ओपनिंग के बाद फिल्म ने पहले रविवार को भी ताबड़तोड़ कमाई की और कई फिल्मों के रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिए। ऐसे में दर्शकों की नजर फिल्म के कमाई पर टिकी है। ऐसे में आइए जानते हैं, रिलीज के तीसरे दिन यानी पहले रविवार को फिल्म ने कितनी कमाई की और किन फिल्मों को पछाड़ा।