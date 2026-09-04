अली फजल से पंकज त्रिपाठी तक, जानिए कौन है 'मिर्जापुर: द मूवी' का सबसे अमीर अभिनेता

अली 'मिर्जापुर' में गुड्डू पंडित की भूमिका निभा रहे हैं। उनकी कुल संपत्ति की बात करें, तो वो लगभग 33 करोड़ रुपये के मालिक हैं। उनके पास बांद्रा में एक शानदार अपार्टमेंट और महंगी कारों का कलेक्शन है।

रवि किशन फिल्म में बब्बन बाबूआ यादव का किरदार निभाते नजर आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी कुल संपत्ति 43 करोड़ रुपये बताई जा रही है। इसके अलावा उनके पास 11 प्रॉपर्टी और महंगी कारों का कलेक्शन है।