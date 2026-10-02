'मिर्जापुर: द मूवी' में जितेंद्र कुमार ने विक्रांत मैसी को रिप्लेस किया

'मिर्जापुर: द मूवी' में जितेंद्र कुमार को लेने पर निर्देशक बोले- उनका आना वरदान साबित हुआ

लेखन ज्योति सिंह 11:44 am Oct 02, 202611:44 am

क्या है खबर?

अली फजल की फिल्म 'मिर्जापुर: द मूवी' पिछले महीने सिनेमाघरों में आई थी। दुनियाभर में अब तक 300 करोड़ रुपये से ज्यादा कमा चुकी इस फिल्म का निर्देशन गुरमीत सिंह ने किया है। हाल ही में, निर्देशक ने विक्रांत मैसी की जगह फिल्म में 'बबलू पंडित' के किरदार के लिए जितेंद्र कुमार को लेने पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने माना कि कुछ रचनात्मक और काल्पनिक करने की खूबसूरती यही है कि एक कलाकार के रूप में, हमेशा विकल्प होने चाहिए।